Три пары из Башкирии поженились на выставке «Россия» в Москве.

На свадебном фестивале в рамках выставки «Россия» в Москве поженились три пары из Башкирии. Всего в церемонии приняли участие 150 влюбленных пар из разных уголков страны.
Свадебный фестиваль начался с шествия молодых по ВДНХ. Они прошли до Главной уличной сцены, где их брак официально зарегистрировали сотрудники московского управления ЗАГС. Церемонию сопровождал симфонический оркестр.
Многие пары для церемонии выбрали традиционные костюмы своих регионов. Молодожены из нашей республики также предпочли облачиться в традиционные башкирские костюмы: женихи были в лисьих шапках, а невесты — в монистах.
Церемония самого массового бракосочетания продолжилась традиционной передачей огня семейного очага «Сердце России». Напомним, его на выставке зажгли в январе, когда Владимир Путин дал старт Году семьи. Огонь специально привезли из Мурома — родины святых Петра и Февронии. Затем молодожены исполнили свой первый танец под песню Юлианны Карауловой «Внеорбитные».
«Мы были безумно рады представлять нашу республику в таком масштабном мероприятии, где расписалось более 150 пар со всей России. Для нас это большая честь. Было очень приятно важный день для нашей семьи провести именно в таких торжественных обстоятельствах. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в таком грандиозном событии, быть его частичкой. Несмотря на волнение и ответственность, эмоции были яркими и незабываемыми», — поделились Аиша и Эмиль Бикушевы.
«Нам представилась возможность показать богатые культурные традиции Башкортостана через образы и костюмы, как часть великой и многонациональной культуры России. Надеемся, что наше участие в данном мероприятии послужит популяризации истории и культурных традиций башкирского народа», — сказали Аяз и Юлия Юмашевы.
«Самая массовая церемония бракосочетания — запоминающееся событие, которое хочется оставить в памяти. Мы испытали радость и трепет. Свадьба здесь — это необычно и стоит того! Церемония бракосочетания прошла на главной уличной сцене выставки. Её продолжил праздничный концерт, в котором приняли участие Полина Гагарина, Ирина Дубцова и другие артисты. Нам передали огонь Всероссийского семейного очага “Сердце России”. Мы очень рады, что нам выпала возможность поучаствовать в таком крутом мероприятии и представить нашу республику!» — с радостью подметили Альфира и Наиль Мазгаровы.
Не обошлось и без свадебного торта — его для новоиспеченных семей России приготовил известный кондитер Ренат Агзамов.