Три пары из Башкирии поженились на выставке «Россия» в Москве.

«Мы были безумно рады представлять нашу республику в таком масштабном мероприятии, где расписалось более 150 пар со всей России. Для нас это большая честь. Было очень приятно важный день для нашей семьи провести именно в таких торжественных обстоятельствах. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в таком грандиозном событии, быть его частичкой. Несмотря на волнение и ответственность, эмоции были яркими и незабываемыми», — поделились Аиша и Эмиль Бикушевы.