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В Свердловской области третья неделя мая будет холодной, но сухой

На Среднем Урале холода разбавит кратковременное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°

Над Свердловской областью 13 мая расположилась холодная воздушная масса. По ночам в регионе ожидаются заморозки, а прогрев в воздухе днем будет зависеть от облачности, сообщает синоптик Алексей Пулин.

По его словам, с 13 по 15 мая на Среднем Урале существенных выпадений снега или дождя не будет. Уже 16—17 мая атлантический циклон принесет незначительные осадки, которые будут сопровождаться теплым воздухом. Кратковременное потепление завершится 18 мая — в субботу ожидается поступление холодной воздушной массы в регион.

— В целом неделя ожидается холодной, со средней температурой на 3−5 градусов ниже климатической нормы. Осадков ожидается немного относительно начала месяца, — пишет синоптик в своем telegram-канале.

В Свердловской области 13 мая дневная температура достигнет +6..+11 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, северный 2−7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8..+10 градусов.