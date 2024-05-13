В Свердловской области третья неделя мая будет холодной, но сухой

По его словам, с 13 по 15 мая на Среднем Урале существенных выпадений снега или дождя не будет. Уже 16—17 мая атлантический циклон принесет незначительные осадки, которые будут сопровождаться теплым воздухом. Кратковременное потепление завершится 18 мая — в субботу ожидается поступление холодной воздушной массы в регион.