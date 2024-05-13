В Свердловской области третья неделя мая будет холодной, но сухой

Над Свердловской областью 13 мая расположилась холодная воздушная масса. По ночам в регионе ожидаются заморозки, а прогрев в воздухе днем будет зависеть от облачности, сообщает синоптик Алексей Пулин.
По его словам, с 13 по 15 мая на Среднем Урале существенных выпадений снега или дождя не будет. Уже
— В целом неделя ожидается холодной, со средней температурой на 3−5 градусов ниже климатической нормы. Осадков ожидается немного относительно начала месяца, — пишет синоптик в своем telegram-канале.
В Свердловской области 13 мая дневная температура достигнет +6..+11 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, северный 2−7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8..+10 градусов.