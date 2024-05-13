Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверит нелегальных мигрантов, работающих в ресторанах Екатеринбурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по ситуации с нелегальными мигрантами в Екатеринбурге. Как сообщает информационный центр СК России, поступило обращение по трудоустройству нелегальных мигрантов в сети ресторанов в столице Урала.

Утверждается, что иностранцы работают без патентов, а большинство из них являются несовершеннолетними.

«При этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — сообщили в СК.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также глава федерального ведомства ждет доклад о ее ходе и результатах.

Напомним, недавно жителю Екатеринбурга был вынесен приговор за фиктивную постановку на учет нескольких тысяч мигрантов.

СК