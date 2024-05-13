СК проверит нелегальных мигрантов, работающих в ресторанах Екатеринбурга

Утверждается, что иностранцы работают без патентов, а большинство из них являются несовершеннолетними.
«При этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая, ввиду чего нарушения законодательства игнорируются», — сообщили в СК.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также глава федерального ведомства ждет доклад о ее ходе и результатах.
Напомним, недавно жителю Екатеринбурга был вынесен приговор за фиктивную постановку на учет нескольких тысяч мигрантов.