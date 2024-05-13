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Волгоградцы сыграли свадьбу на ВДНХ в Москве на Красную горку

На Красную горку на выставке-форуме «Россия» в Москве стартовал свадебный сезон, союз скрепили уже свыше 150 пар.

Источник: администрация Волгоградской области

В Год семьи волгоградцы Сергей Бородуля и Диана Шевцова в присутствии тысяч свидетелей на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сыграли свадьбу. А несколько месяцев назад на форуме мужчина сделал возлюбленной предложение.

Как сообщает региональная администрация, молодожены вышли в нарядах, в основу которых положены образцы исторических свадебных убранств XIX века с царицынскими орнаментами. Обувь также на них была в традициях Волго-Донского региона.

Отметим, свадебный фестиваль на выставке продлится до 19 мая. Еще одна пара волгоградцев 17 мая сыграет свадьбу. В День Южного федерального округа молодым по традиции вручат частичку семейного очага «Сердце России».