Волгоградцы сыграли свадьбу на ВДНХ в Москве на Красную горку

В Год семьи волгоградцы Сергей Бородуля и Диана Шевцова в присутствии тысяч свидетелей на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сыграли свадьбу. А несколько месяцев назад на форуме мужчина сделал возлюбленной предложение.