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В пяти районах Ростова-на-Дону отключили горячую воду до 6 июня

Ростовская область, 13 мая 2024. DON24.RU. С сегодняшнего дня жители Ленинского, Кировского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов остались без горячей воды. По данным министра донского ЖКХ Сергея Сизикова, отключение плановое.

Оно связано с гидравлической опрессовкой тепловых сетей.

Воды не будет с нуля часов 13 мая до 24 часов 6 июня.

В центральной части города в зоне отключения: ул. Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — ул. Сиверса — ул. Маркова — ул. Локомотивная — ул. Мечникова — ул. Текучева — пер. Журавлева, а также улицы: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

В Западном микрорайоне: пр. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-я Володарского — ул. Заводская — ул. Каширская — ул. Пескова — пер. Машиностроительный — ул. Разина, ул. 3-я Кольцевая, ул. Профсоюзная.

«Работы проводит ООО “РТС”, — уточнил министр.

ЖКХ