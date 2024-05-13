В пяти районах Ростова-на-Дону отключили горячую воду до 6 июня

Оно связано с гидравлической опрессовкой тепловых сетей.
Воды не будет с нуля часов 13 мая до 24 часов 6 июня.
В центральной части города в зоне отключения: ул. Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — ул. Сиверса — ул. Маркова — ул. Локомотивная — ул. Мечникова — ул. Текучева — пер. Журавлева, а также улицы: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.
В Западном микрорайоне: пр. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-я Володарского — ул. Заводская — ул. Каширская — ул. Пескова — пер. Машиностроительный — ул. Разина, ул. 3-я Кольцевая, ул. Профсоюзная.
«Работы проводит ООО “РТС”, — уточнил министр.