В пяти районах Ростова-на-Дону отключили горячую воду до 6 июня

Ростовская область, 13 мая 2024. DON24.RU. С сегодняшнего дня жители Ленинского, Кировского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов остались без горячей воды. По данным министра донского ЖКХ Сергея Сизикова, отключение плановое.