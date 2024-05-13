182 дома в центре Кургана останутся без горячей воды на четыре месяца

Там рассказали, что ремонт понадобился участкам сетей на улице Пушкина — от улицы Кирова до городской администрации и от станции переливания крови до корпуса КГУ на улице Пролетарской. Трубопровод здесь в настоящее время является одним из самых ветхих в городе и требует обновления.