182 дома в центре Кургана останутся без горячей воды на четыре месяца из-за капитального ремонта тепломагистрали. Об этом предупредили в ПАО КГК.
Там рассказали, что ремонт понадобился участкам сетей на улице Пушкина — от улицы Кирова до городской администрации и от станции переливания крови до корпуса КГУ на улице Пролетарской. Трубопровод здесь в настоящее время является одним из самых ветхих в городе и требует обновления.
Работы на сетях начнутся 13 мая. Из-за этого вплоть до 15 сентября отключат горячую воду по адресам:
Володарского 50, 54, 56, 60, 62, 77, 99, 103, 105, 109Гоголя 37, 42, 53, 55, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 90А, 103, 105, 107, 109, 121, 123, 125, 129, 131Заводская 42, 48, 63Карла Маркса 93, 95, 99, 105, 105А, 107, 107А, 111, 111АКирова 84, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 108, 108АКоли Мяготина 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 117, 118, 122, 126, 127, 128, 129, 131, 131А, 132, 134, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 152Комсомольская 38, 70, 81, 81А, 81Б, 83, 85, 87Ленина 22, 24, 26, 27, 28, 30А, 32, 33, 36А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48Пичугина 37Пролетарская 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 59, 61, 61А, 63, 64, 66Пушкина 98, 104, 106, 108, 120, 123, 147, 149, 161, 167, 183, 187, 201, 203, 205Савельева 31, 33, 35, 39, 41, 45, 45АСтанционная 30, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58Томина 67, 83, 88, 105, 106, 108, 110, 112, 124Урицкого 74, 77, 79.
Горожан просят с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.