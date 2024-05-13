Жители Башкирии ощутят на себе новую волну магнитной бури.

Солнце на этом не успокоилось и выдало вспышку высшего класса Х5.8 — вторую по мощности за 7 лет. Скопление солнечных пятен, фонтанирующее мощными вспышками, продолжает расти и уже в 17 раз превысило диаметр Земли. Активность Солнца, по сути, сливается в один непрерывный фон. Магнитное поле Земли успокоится не раньше вечера 13 мая.