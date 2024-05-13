Жители Башкирии ощутят на себе новую волну магнитной бури.

Земля переживает самую крупную магнитную бурю за 20 лет и третью по величине за всю историю наблюдений. Эта буря бушует волнами. Она немного стихла позавчера днем — с экстремальной до сильной, а сейчас вновь набрала прежнюю мощь, сообщает центр «Фобос».
По прогнозам экспертов, скорость солнечного ветра сохраняется необычно высокой — до 1000 км/с, почти втрое больше среднего. О силе магнитной бури говорит и то, что накануне северным сиянием любовались даже в Африке и на Средиземноморье.
Солнце на этом не успокоилось и выдало вспышку высшего класса Х5.8 — вторую по мощности за 7 лет. Скопление солнечных пятен, фонтанирующее мощными вспышками, продолжает расти и уже в 17 раз превысило диаметр Земли. Активность Солнца, по сути, сливается в один непрерывный фон. Магнитное поле Земли успокоится не раньше вечера 13 мая.