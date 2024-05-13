Шесть этапов опрессовок запланированы в Челябинске

Со следующей недели в Челябинске начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 13 мая, сообщил замглавы города по ЖКХ Александр Астахов.
— Испытания пройдут в шесть этапов, первый начнется 21 мая и продлится 4 июня, — добавил вице-мэр.
Перечень домов, которые попадут в первый этап опрессовок, опубликован на сайте администрации Челябинска. Информировать жителей об отключениях также будут теплоснабжающие организации и управляющие компании.
Добавим, что изначально отключения планировалось начать уже с этой недели, но старт первого этапа сдвинули из-за похолодания.