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Шесть этапов опрессовок запланированы в Челябинске

В Челябинске пройдет шесть этапов отключения горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Со следующей недели в Челябинске начнутся гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 13 мая, сообщил замглавы города по ЖКХ Александр Астахов.

— Испытания пройдут в шесть этапов, первый начнется 21 мая и продлится 4 июня, — добавил вице-мэр.

Перечень домов, которые попадут в первый этап опрессовок, опубликован на сайте администрации Челябинска. Информировать жителей об отключениях также будут теплоснабжающие организации и управляющие компании.

Добавим, что изначально отключения планировалось начать уже с этой недели, но старт первого этапа сдвинули из-за похолодания.

ЖКХ