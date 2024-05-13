Lana Del Rey, Сергей Трофимов и балет «Дон Кихот»

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 17 и 19 мая представят балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса (1869 год) и либретто Мариуса Петипы (1869 год) в редакции Александра Горского (1900 год) по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В изначальном варианте «Дон Кихот» — балет с кастаньетами, гитарами, тамбуринами, плащами, веерами, клинками, болеро, сегидильей, фанданго, парадом тореадоров на барселонской площади и рыцарем с тазом на голове, который путешествует из картины в картину. Спустя 31 год с первой постановки Александр Горский создал нового «Дон Кихота», взяв сценарий Петипа и музыку Минкуса. Спектакль оформили Константин Коровин и Александр Головин: впервые в балете живописное движение цвета было неразрывно связано с движением танцовщиков. Для русского балета наступила новая эпоха, а постановка Александра Горского стала прототипом почти всех балетных «Дон Кихотов» мира. Постановка в «Урала Опера Балете» — попытка воссоздать образ балета 1900 года во всех красках без наслоений советского времени. Стоимость билета на балет — от 1 тыс. руб.