Lana Del Rey, Сергей Трофимов и балет «Дон Кихот»

Концерты.
В киноконцертном театре «Космос» 13 мая выступят музыканты симфонического оркестра с проектом «Симфо-экспресс». Они подарят шоу советской и российской киномузыки с видеорядом. Ведущие солисты России исполнят полюбившиеся многим мелодии из ставших культовыми кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители». Эти песни знакомы не одному поколению и спустя десятилетия все так же откликаются в сердцах людей. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 14 мая даст концерт Сергей Трофимов, известного тем, что он мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Он умеет точно доносить чувства, рассказывать простыми словами о самом глубоком, сложном, но знакомом каждому — о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать полноту чувств, которые испытывает зритель после его концерта. Стоимость билета на концерт — от 1,4 тыс. руб.
В клубе «Фабрика» 16 мая состоится фортепианный вечер, посвященный Lana Del Rey. Творчество американской исполнительницы овеяно романтикой и флером светлой меланхолии. В исполнении Владислава Чепиноги в этот вечер зрители услышат такие популярные произведения, как «Summertime Sadness», «Video Games», «Born To Die», «Young and Beautiful», «Ride» и другие хиты, исполненные на рояле. Стоимость билета — от 2,7 тыс. руб.
В концертном холле «Свобода» 17 мая Александр Пушной и группа «ОТП Студио» представят смелые и шумные интерпретации известных песен, а также полюбившиеся многим авторские хиты. В их репертуаре — «Береза», «Рябина», «Поранья», «Солдатушки», «Невезуха», «Ворон», «Барыня», «Серенада» и другие песни. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.
В Свердловской государственной академической филармонии 17 мая на концерте Requiem прозвучит музыка Австрии и Германии. Музыканты исполнят Восьмую симфонию Бетховена, которая ярко выделяется в его творчестве: в ней композитор решает не быть слишком серьезным и добродушно посмеивается над собой и друзьями. В этой симфонии нет традиционной медленной части. Вместо нее — скерцо, главная тема которого посвящена изобретателю музыкальных машин Иоганну Непомуку Мельцелю. Также на концерте будет исполнено произведение Моцарта — Реквием для солистов, хора и оркестра. В своих последних творениях композитор рассматривал вопрос о ценности человека со всеми его странностями и страхами. Стоимость билета на концерт — 750 ₽
В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 17 мая состоится концерт «Рапсодия в стиле рок» в исполнении группы «Изумруд». Музыканты представят знаменитые хиты таких культовых групп, как Muze, Radiohead, Nirvana, The White Stripes, Queen, а также Элвиса Пресли. Кроме того, прозвучат авторские композиции барабанщика группы Евгения Ханчина. В программе участвуют: Михаил Сидоров (балалайка), Надежда Жихарева и Светлана Соловей (домра), Константин Прокошин (контрабас-балалайка), Евгений Ханчин (ударные инструменты) и Ринат Якупов (баян). Стоимость билета на концерт — от 500 ₽
Выставки.
В Ельцин-центре 14 мая откроется выставка-ротация «Импульс фантазии», которая посвящена научно-фантастической литературе XX века. Этот жанр родился под влиянием «второй промышленной революции» и сразу получил масштабное развитие, потому что наука стала значительно менять облик мира. Книги, представленные на выставке, являют собой срез научно-фантастической литературы в 1890-х-1990-х годах. Их сюжеты — калейдоскоп: глубины океанов и космические пространства, искусственный интеллект и внеземной разум, города-сады и выжженные пустыни. В пространстве экспозиции представлены материалы из Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского, Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени Крапивина и библиотеки редактора фантастической литературы Виталия Бугрова. Выставка продолжит работу до 9 июня. Стоимость полного билета — 300 ₽
В Музее андеграунда 15 мая состоится лекция Тимофея Чаплюка «Музыка Андеграунда: Джон Зорн и джазкор». Для одних слушателей Джон Зорн является саксофонистом, который играет самые острые композиции в жанре фри-джаза. Для других — исполнитель новой еврейской музыки, человек, который сочинил несколько сотен мелодий клезмер-джаза. В его музыке смешались панк, метал, грайндкор, эмбиент, фри-джаз, неоклассика, авангард. На лекции гостей ждут грайндкор, истории о Slayer и Napalm Death, диснеевские мультфильмы и минимализм. Стоимость полного билета — 400 ₽
Спектакли.
В креативном кластере «Л52» 16 мая покажут два одноактных спектакля молодых режиссеров-студентов Свердловского колледжа искусств и культуры — «Том Джонс-человек из шкафа» и «Пробел». Постановки представляют собой две абсурдные истории, наполненные юмором, человечностью. Они словно говорят со зрителем о знакомых каждому обстоятельствах жизни. Стоимость билета на спектакли — 300 ₽
В Свердловском академическом театре драмы 16 мая представят спектакль режиссера Алексея Бадаева «Любой ценой» по пьесе Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Действия происходят в Великобритании за несколько лет до начала Первой Мировой войны. Кадета отчисляют из военно-морского колледжа, потому что подозревают в мелкой краже. Отец мальчика начинает бороться за честное имя сына: он нанимает известного адвоката и обращается в парламент. Чтобы доказать невиновность мальчика, он готов заплатить любую цену. Стоимость билета на спектакль — 2 тыс. руб.
В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 17 и 19 мая представят балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса (1869 год) и либретто Мариуса Петипы (1869 год) в редакции Александра Горского (1900 год) по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В изначальном варианте «Дон Кихот» — балет с кастаньетами, гитарами, тамбуринами, плащами, веерами, клинками, болеро, сегидильей, фанданго, парадом тореадоров на барселонской площади и рыцарем с тазом на голове, который путешествует из картины в картину. Спустя 31 год с первой постановки Александр Горский создал нового «Дон Кихота», взяв сценарий Петипа и музыку Минкуса. Спектакль оформили Константин Коровин и Александр Головин: впервые в балете живописное движение цвета было неразрывно связано с движением танцовщиков. Для русского балета наступила новая эпоха, а постановка Александра Горского стала прототипом почти всех балетных «Дон Кихотов» мира. Постановка в «Урала Опера Балете» — попытка воссоздать образ балета 1900 года во всех красках без наслоений советского времени. Стоимость билета на балет — от 1 тыс. руб.
В Коляда-театре 17 мая покажут спектакль «Одинокий голос» режиссеров Романа Козырчикова и Николая Коляды. Постановка состоит из четырех монологов — четырех разных историй, в которых авторы пытаются постичь истоки одиночества людей и помочь заблудившимся. Несмотря на короткую длительность монологов, в них раскрывается история человека, столкнувшегося с одиночеством. Стоимость билета на спектакль — 1,2 тыс. руб.
Кино.
В Ельцин-центре с 9 по 22 мая продолжается кинопоказ анимационного фильма «Марс Экспресс» на французском языке с русскими субтитрами. По сюжету режиссера Жереми Перена, в недалеком будущем богатый бизнесмен нанимает частного детектива и ее напарника-андроида для розыска опасного хакера. Детективы спускаются в марсианское подполье, чтобы узнать правду о фермах по выращиванию искусственного интеллекта, из-за которого зависит безопасность вселенной. Стоимость билета на кинопоказ — 320 ₽
В Музее андеграунда 17 мая пройдет лекция философа Михаила Витушко «Полочное кино: творчество Киры Муратовой» и показ фильма «Долгие проводы». Режиссер Кира Муратова не снимала по лекалам, она творила вне идеологических установок. Муратова обыгрывала тему повседневности и делала ее неотъемлемой частью кинополотна. Поэтика ее картин комична и в то же время трагична. Она использовала затейливые художественные приемы, чтобы приблизить зрителей к микрокосму человеческого состояния. Следствием ее авангардной эстетике стала неподдающаяся рациональному осмыслению драматургия потерянного человека. О творчестве режиссера подробнее расскажут на лекции, после которй покажут фильм «Долгие проводы». Стоимость полного билета на мероприятие — 400 ₽