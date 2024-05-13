В Кемерове на Радоницу запустят дополнительные маршруты до кладбищ

До кладбища № 1 на Южном будет ходить 4 маршрута, до кладбища № 2 на Южном будет запущено 7 маршрутов. До кладбища № 5 на Южном — 3 маршрута. При этом маршрут № 72 будет курсировать между этими тремя кладбищами, от № 1 до № 5. До Солнечного кладбища будет ходить маршрут № 71 от ост. ТУРР. До Кировского кладбища — № 73 от ост. ДК Кировского. На кладбище в ж.р. Кедровка можно уехать от школы № 70 на автобусе № 74, до кладбища ж.р. Ягуновский, Пионер будет ходить маршрут № 5. На кладбище в пос. Боровой можно уехать на автобусе № 127кл.