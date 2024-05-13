14 мая в Иркутской области будет официальным выходным

Впервые в Иркутской области единый День памяти (Радоница или Родительский день) будет выходным. В этом году он выпадает на 14 мая. В этот день можно будет посетить кладбища и храмы, почтить память усопших. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Соответствующий закон в прошлом году приняли депутаты Законодательного Собрания Приангарья. Аналогичные правовые акты действуют и в ряде других регионов России.
Однако отдыхать 14 мая будут не все. Закон может не действовать на сотрудников негосударственных учреждений. В некоторых случаях все будет зависеть от приказа работодателя.
Напомним, что