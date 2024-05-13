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14 мая в Иркутской области будет официальным выходным

Соответствующий закон приняли в региональном парламенте.

Источник: Правительство Иркутской области

Впервые в Иркутской области единый День памяти (Радоница или Родительский день) будет выходным. В этом году он выпадает на 14 мая. В этот день можно будет посетить кладбища и храмы, почтить память усопших. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Соответствующий закон в прошлом году приняли депутаты Законодательного Собрания Приангарья. Аналогичные правовые акты действуют и в ряде других регионов России.

Однако отдыхать 14 мая будут не все. Закон может не действовать на сотрудников негосударственных учреждений. В некоторых случаях все будет зависеть от приказа работодателя.

Напомним, что 11—14 мая, в Дни памяти, администрация Иркутска организует специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища. 13 мая транспорт будет курсировать с 09.00 до 19.00, 14 мая — с 09.00 до 20.00.

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