В РК обновили стандарты казахских пород собак

Исторически район распространения тазы — Казахстан и Средняя Азия. Тазы известна с глубокой древности и упоминается в эпосе коренных народов. Издревле и по сей день используется для охоты на зайца, лисицу, копытных и некоторых других зверей. Работает как самостоятельно, так и в своре, а также совместно с ловчими птицами, что особо ценится.