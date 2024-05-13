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Пятеро волгоградцев подверглись нападениям змей

Двое из них проходят лечение в стационаре.

Источник: Волгоградская правда

По данным регкомитета здравоохранения, в Волгоградской области было зафиксировано 5 случаев обращений по поводу укусов змей, из них — с тремя взрослыми и двумя детьми. Один ребенок и один взрослый до сих пор проходят лечение в стационаре.

Врачи КБ СМП № 25 перечислили простые правила оказания первой медицинской помощи при укусе змеи.

В первые 15 минут необходимо быстро высосать яд из ранки. При этом во рту не должно быть повреждений слизистых оболочек и травм.

После этого на место укуса нужно нанести антисептический раствор, наложить повязку и иммобилизовать конечность. Нельзя ни в коем случае накладывать жгут.

Затем нужно вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в больницу самостоятельно.

Чтобы избежать нежелательных столкновений со змеями, специалисты рекомендуют внимательно осматривать место отдыха, надевать одежду и обувь из плотных материалов и быть как можно более шумными во время отдыха.

флора и фауна
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