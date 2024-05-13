Пятеро волгоградцев подверглись нападениям змей

По данным регкомитета здравоохранения, в Волгоградской области было зафиксировано 5 случаев обращений по поводу укусов змей, из них — с тремя взрослыми и двумя детьми. Один ребенок и один взрослый до сих пор проходят лечение в стационаре.
Врачи КБ СМП № 25 перечислили простые правила оказания первой медицинской помощи при укусе змеи.
В первые 15 минут необходимо быстро высосать яд из ранки. При этом во рту не должно быть повреждений слизистых оболочек и травм.
После этого на место укуса нужно нанести антисептический раствор, наложить повязку и иммобилизовать конечность. Нельзя ни в коем случае накладывать жгут.
Затем нужно вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в больницу самостоятельно.
Чтобы избежать нежелательных столкновений со змеями, специалисты рекомендуют внимательно осматривать место отдыха, надевать одежду и обувь из плотных материалов и быть как можно более шумными во время отдыха.