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Охота на тигра: жители Приморья устроили необычные гонки

Люди пренебрегли всеми правилами безопасности при встрече с хищником.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители поселка Пластун в Приморье устроили гонки на автомобилях за тигром. По данным Центра «Амурский тигр», люди заметили хищника на северо-восточной окраине поселка и начали его преследовать, сообщает ИА PrimaMedia.

«В районе телевышки, когда тигр устал и прилёг, люди зачем-то решили выйти из транспорта и предприняли попытку приблизиться к нему. Тот зарычал, совершил выпад в сторону людей, чтобы отпугнуть их от себя. После этого люди быстро вернулись в машины и поехали сообщать всем о встрече», — рассказали в Центре.

Кроме того, сотрудники организации дали рекомендации по поведению при встрече с крупными хищниками. Отмечается, что не стоит преследовать хищника — он может расценить это как нападение. Также не стоит выходить из машины и пытаться приблизиться к хищнику — последствия могут быть самые печальные.

флора и фауна