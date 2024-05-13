Охота на тигра: жители Приморья устроили необычные гонки

«В районе телевышки, когда тигр устал и прилёг, люди зачем-то решили выйти из транспорта и предприняли попытку приблизиться к нему. Тот зарычал, совершил выпад в сторону людей, чтобы отпугнуть их от себя. После этого люди быстро вернулись в машины и поехали сообщать всем о встрече», — рассказали в Центре.