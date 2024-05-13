«Бузовьяз» и «Летняя красавица»: в Красноярске на придорожных рынках продавали саженцы выдуманных сортов

В Красноярске специалисты Россельхознадзора нашли на придорожных рынках более 600 саженцев яблок и груш несуществующих сортов.
В мае текущего года сотрудники Управления проконтролировали 16 мест реализации саженцев плодовых культур в городе. В ходе проверочных мероприятий они выяснили, что около 26% представленных к продаже на стихийных и придорожных рынках партий не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
«Проконтролирована реализация 265 партий саженцев, из которых с нарушениями реализовывались 70 партий», — сообщили в Россельхознадзоре.
Нарушители законодательства продавали саженцы яблони и груши несуществующих сортов, таких как: «шарапай», «ред кетти», «летний шафран», «карамельная», «конфетное», «воспитанница», «вадимовка», «семеренко», «бузовьяз», «медовая», «летняя красавица», «талгарская красавица» и многие другие.
Все они получили предостережения и рекомендации о недопустимости нарушения обязательных требований.