«Бузовьяз» и «Летняя красавица»: в Красноярске на придорожных рынках продавали саженцы выдуманных сортов

В мае текущего года сотрудники Управления проконтролировали 16 мест реализации саженцев плодовых культур в городе. В ходе проверочных мероприятий они выяснили, что около 26% представленных к продаже на стихийных и придорожных рынках партий не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.