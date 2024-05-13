Красноярские онкологи сохранили легкое пациентке с серьезной опухолью

«Во время операции нам нужно было совместить нижнедолевой бронх диаметром около восьми миллиметров с главным бронхом диаметром 1,5 сантиметра. Такая операция гораздо сложнее в исполнении, однако это позволило нам сохранить орган, а значит и привычный образ жизни для пациентки. После такой органосохраняющей операции пациенты выписываются на 10−13 день, они могут ходить, подниматься по лестнице и самостоятельно себя обслуживать без какой-либо кислородной поддержки. Отмечу, за последний год в онкологическом диспансере было выполнено четыре таких операции, а в России около 120», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат.