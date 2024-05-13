На Московском проспекте в Воронеже ликвидировали канализационный потоп

Представители «РВК-Воронеж» еще раз напомнили местным жителям, что основной причиной засоров является различный бытовой мусор. Из системы водоотведения специалисты постоянно достают огромное количество влажных салфеток, предметов личной гигиены, бытового, строительного мусора и остальное. Воронежцев просят также не сливать жир в унитазы, не кидать туда пищевые отходы, и не вываливать наполнители туалетов для животных.