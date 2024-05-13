На Московском проспекте в Воронеже ликвидировали канализационный потоп

После обследования сетей был обнаружен засор на канализационной линии диаметром 1000 мм. Аварийная бригада водоканала устранила нештатную ситуацию. Сейчас система водоотведения работает штатно, без критических отклонений. Об этом в 8:40 сообщила пресс-служба водоканала.
Представители «РВК-Воронеж» еще раз напомнили местным жителям, что основной причиной засоров является различный бытовой мусор. Из системы водоотведения специалисты постоянно достают огромное количество влажных салфеток, предметов личной гигиены, бытового, строительного мусора и остальное. Воронежцев просят также не сливать жир в унитазы, не кидать туда пищевые отходы, и не вываливать наполнители туалетов для животных.