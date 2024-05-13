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На Московском проспекте в Воронеже ликвидировали канализационный потоп

К 6 утра сотрудники «РВК-Воронеж» восстановили работу системы водоотведения в Северном районе.

Источник: МК.RU Воронеж

После обследования сетей был обнаружен засор на канализационной линии диаметром 1000 мм. Аварийная бригада водоканала устранила нештатную ситуацию. Сейчас система водоотведения работает штатно, без критических отклонений. Об этом в 8:40 сообщила пресс-служба водоканала.

Представители «РВК-Воронеж» еще раз напомнили местным жителям, что основной причиной засоров является различный бытовой мусор. Из системы водоотведения специалисты постоянно достают огромное количество влажных салфеток, предметов личной гигиены, бытового, строительного мусора и остальное. Воронежцев просят также не сливать жир в унитазы, не кидать туда пищевые отходы, и не вываливать наполнители туалетов для животных.

ЖКХ