В Хабаровском крае нашли ещё несколько древних наскальных рисунков

Сразу несколько новых для науки наскальных изображений удалось обнаружить археологам хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) и сотрудникам московского центра палеоискусства Института археологии РАН в районе национального села Сикачи-Алян в Хабаровском районе. Они проводили совместную работу по документированию петроглифов при помощи современных цифровых технологий. В эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» участник экспедиции рассказал подробности сенсационных открытий.
— Во-первых, специалисты провели дистанционное зондирование и анализ пространственных данных в урочище Никитина падь. Напомню, там в окрестностях села Елабуга был обнаружен валун с четырьмя ранее не описанными наукой изображениями. Среди них фигура богомола. Изображения насекомых ранее не встречались в наскальном искусстве Дальнего Востока, — рассказал начальник отдела археологии краевого центра ОПИК Евгений Черников.
Также во время работ по оцифровке уже известных петроглифов Сикачи-Аляна исследователи нашли несколько ранее не описанных наукой личин. Сделаны они были ещё в эпоху неолита. Есть предположение, что это только часть целого комплекса древних изображений.
— Академик Алексей Окладников подробно изучал петроглифы Сикачи-Аляна в 70-х годах прошлого века. Так он описал батальные сцены, которые сделали жители Приамурья в эпоху Средневековья. Однако нам в этот раз удалось найти фрагмент отколовшейся скалы с продолжением этого средневекового эпоса. Там можно разглядеть парусные суда, вооружённых людей, — добавил Евгений Черников.
Кстати, часть из описанных Окладниковым петроглифов Сикачи-Аляна в настоящее время обнаружить не удалось. Возможно, валуны с древними рисунками использовали при строительстве дамбы для Малышевского затона.
Напомним, московские исследователи составили больше сотни 3D-моделей древних наскальных изображений Хабаровского края. Их они опубликовали на специально созданном сайте «Петроглифы Нижнего Амура и Уссури».