В Уфе зарегистрировали предкризисную наркоситуацию

В Уфе и Белебеевском районе Башкирии отмечена предкризисная наркоситуация. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на МВД республики. Еще в 14 районах обстановка охарактеризована как сложная.
Для аналитики ситуации специалисты рассматривали сразу несколько факторов. Например, вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, криминогенность наркомании. При анализе учитывались и доступность запрещенных веществ, и количество отравлений наркотиками.
В целом по Башкирии ситуация характеризуется как нейтральная.