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В Уфе зарегистрировали предкризисную наркоситуацию

В двух муниципалитетах Башкирии зарегистрировали предкризисную наркоситуацию.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и Белебеевском районе Башкирии отмечена предкризисная наркоситуация. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на МВД республики. Еще в 14 районах обстановка охарактеризована как сложная.

Для аналитики ситуации специалисты рассматривали сразу несколько факторов. Например, вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, криминогенность наркомании. При анализе учитывались и доступность запрещенных веществ, и количество отравлений наркотиками.

В целом по Башкирии ситуация характеризуется как нейтральная.

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