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Волгоградцы 18 мая увидят шествие китайских драконов

В субботу гостям ЦПКиО предлагают поучаствовать в праздновании Дня дракона.

Источник: Волгоградская правда

В субботу, 18 мая, в ЦПКиО отпразднуют День дракона. Мероприятия начнутся в 17.00 с мастер-классов около главной сцены, в ходе которых посетителей обучат основам письма китайскими иероглифами, изготовлению фигур драконов на палочках и многому другому.

После этого, в 18.00, на главной сцене парка волгоградцам покажут творческие номера, связанные с культурой Поднебесной. Также пройдет дефиле в традиционных китайских нарядах.

В этот день все желающие смогут сфотографироваться в масках драконов на фотозонах.

С 20.00 на территории ЦПКиО стартует шествие трех 10-метровых драконов.

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