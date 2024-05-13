Волгоградцы 18 мая увидят шествие китайских драконов

В субботу, 18 мая, в ЦПКиО отпразднуют День дракона. Мероприятия начнутся в 17.00 с мастер-классов около главной сцены, в ходе которых посетителей обучат основам письма китайскими иероглифами, изготовлению фигур драконов на палочках и многому другому.