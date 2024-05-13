Дончан предупредили о перебоях телерадиосигнала с 13 по 17 мая

В частности, плановые отключения 13 мая затронут хутор Свободный в Тацинском районе, а с 13 по 15 мая — слободу Большую Мартыновку.
14 мая перебои в сигнале будут в хуторе Земцове Боковского района, поселке Каштановском Обливского района, станице Мечетинской Зерноградского района.
15 и 16 мая без телевидения и радио останется станица Тацинская, а с 15 по 17 мая — поселок Орловский.
16 мая отключат поселок Знаменка в Морозовском районе, Каменск-Шахтинский, хутор Талловеров.
17 мая не будет приема сигнала в селе Первомайском Кашарского района, хуторе Новостепановском Чертковского района и снова в хуторе Свободном Тацинского района.
«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования», — уточнили в РТРС и принесли извинения за возможные неудобства.