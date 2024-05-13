Суд отказался изменить приговор Митволю по делу о хищении 950 миллионов рублей

Напомним, осенью прошлого года экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю дали 4,5 года колонии в связи с хищением бюджетных денег, выделенных АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование красноярского метро. Кроме того, с Митволя, как председателя совета директоров этой организации, взыскана сумма ущерба.