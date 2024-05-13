Суд отказался изменить приговор Митволю по делу о хищении 950 миллионов рублей

Железнодорожный районный суд столицы региона рассмотрел ходатайство Митволя о замене лишения свободы на принудительные работы. В удовлетворении ходатайства отказано, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Около полутора месяцев назад, в конце марта, краевой суд тоже рассматривал апелляцию адвокатов Митволя и оставил в силе приговор районного суда по делу о хищении 950 миллионов рублей.
Напомним, осенью прошлого года экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю дали 4,5 года колонии в связи с хищением бюджетных денег, выделенных АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование красноярского метро. Кроме того, с Митволя, как председателя совета директоров этой организации, взыскана сумма ущерба.
Известно, что суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая сотрудничество фигуранта со следствием. Тем не менее, Митволь и его защитники сочли приговор излишне суровым.