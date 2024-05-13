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Суд отказался изменить приговор Митволю по делу о хищении 950 миллионов рублей

Суд оставил в силе приговор по резонансному уголовному делу бывшего федерального чиновника Олега Митволя, приговоренного к четырем с половиной годам колонии за особо крупное мошенничество при подготовке проекта красноярского метрополитена.

Источник: Российская газета

Железнодорожный районный суд столицы региона рассмотрел ходатайство Митволя о замене лишения свободы на принудительные работы. В удовлетворении ходатайства отказано, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Около полутора месяцев назад, в конце марта, краевой суд тоже рассматривал апелляцию адвокатов Митволя и оставил в силе приговор районного суда по делу о хищении 950 миллионов рублей.

Напомним, осенью прошлого года экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю дали 4,5 года колонии в связи с хищением бюджетных денег, выделенных АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование красноярского метро. Кроме того, с Митволя, как председателя совета директоров этой организации, взыскана сумма ущерба.

Известно, что суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая сотрудничество фигуранта со следствием. Тем не менее, Митволь и его защитники сочли приговор излишне суровым.