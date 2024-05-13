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Жителей Красноярска приглашают бесплатно сдать тест на ВИЧ

Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Источник: Freepik

Жителей Красноярска приглашают бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, сообщает пресс-служба Минздрава Красноярского края.

Любой желающий может бесплатно сдать экспресс-тест на вирус иммунодефицита человека и проверить свои знания по ВИЧ-инфекции, а также получить консультацию специалиста. Тестирование будет проходить с 14 по 17 мая в следующих местах.

14 мая с 12:00 до 15:00 —на Театральной площади;

15 мая с 12:00 до 15:00 —на Предмостной площади;

16 мая с 12:00 до 15:00 —в Пушкинском сквере (пр. Мира 75);

17 мая с 19:00 до 20:30 — на проспекте Мира 7А (помещение Красного креста).

Тестирование проводят специалисты краевого Центра СПИД. Результат будет готов в течение 10 минут, специальной подготовки не требуется. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (391) 226−84−08.

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