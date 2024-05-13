До +20°С ожидается сегодня в Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в понедельник, 13 мая, днем ожидается от плюс 10 до плюс 20 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.