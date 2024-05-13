До +20°С ожидается сегодня в Беларуси

По прогнозам синоптиков, 13 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.
Днем температура воздуха составит от плюс 10 градусов по востоку до плюс 20 градусов по западу.
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в понедельник, 13 мая, днем ожидается от плюс 10 до плюс 20 градусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По прогнозам синоптиков, 13 мая будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый.
Днем температура воздуха составит от плюс 10 градусов по востоку до плюс 20 градусов по западу.