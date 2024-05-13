В Красноярском крае медведи начали выходить к людям

В Красноярском крае проснулись и начали выходить к людям медведи.
11 мая жители Дивногорска стали свидетелями, как семейство медведей прогуливалось на горе возле установленной там Георгиевской ленты. Людям ничего не угрожало: они наблюдали за косолапыми издалека.
12 мая в социальных сетях газеты «Сельская новь» появилось сообщение о встрече с медведем студентов аграрного университета, проходящих практику в поселке Щетинкина Балахтинского района. Они успели снять косолапого на видео.
Известно, что ребята обучаются на охотоведов, и как раз обходили свои участки. Они начали шуметь, когда хищник подошел к ним достаточно близко. Зверь ушел в лес.