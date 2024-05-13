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На Радоницу кладбища Челябинска закроют для автотранспорта

К погостам будут ездить автобусы № 94 и 95.

Источник: РИА "Новости"

На Радоницу кладбища Челябинска закроют для автотранспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Въезд на личном автотранспорте будет закрыт. Просим жителей города учитывать эту информацию. Координацию движения будем осуществлять совместно с УМВД Челябинска», — прокомментировал заместитель главы города Александр Астахов на аппаратном совещании в понедельник.

К погостам будут ездить автобусы: на Градское кладбище 14 мая пойдет маршрут № 94 от улицы Чичерина (с 09.00 до 19.00 и каждые 6−12 минут), на Преображенское кладбище — № 95, также от улицы Чичерина (каждые 15−30 минут). Посадка на платформе за трамвайным кольцом.