На Радоницу кладбища Челябинска закроют для автотранспорта

К погостам будут ездить автобусы: на Градское кладбище 14 мая пойдет маршрут № 94 от улицы Чичерина (с 09.00 до 19.00 и каждые 6−12 минут), на Преображенское кладбище — № 95, также от улицы Чичерина (каждые 15−30 минут). Посадка на платформе за трамвайным кольцом.