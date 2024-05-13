На Радоницу кладбища Челябинска закроют для автотранспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Въезд на личном автотранспорте будет закрыт. Просим жителей города учитывать эту информацию. Координацию движения будем осуществлять совместно с УМВД Челябинска», — прокомментировал заместитель главы города Александр Астахов на аппаратном совещании в понедельник.
К погостам будут ездить автобусы: на Градское кладбище 14 мая пойдет маршрут № 94 от улицы Чичерина (с 09.00 до 19.00 и каждые 6−12 минут), на Преображенское кладбище — № 95, также от улицы Чичерина (каждые 15−30 минут). Посадка на платформе за трамвайным кольцом.