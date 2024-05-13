Что необходимо знать при подготовке к Радунице в Беларуси

На девятый день после воскресения Христова в православии принято молиться об ушедших близких и посещать места захоронений. Многие приходят заранее. Наводят порядок и вспоминают о моментах, которые провели вместе. Большие выходные — это возможность посетить захоронения вдалеке от места жительства.