Что необходимо знать при подготовке к Радунице в Беларуси

На девятый день после воскресения Христова в православии принято молиться об ушедших близких и посещать места захоронений. Многие приходят заранее. Наводят порядок и вспоминают о моментах, которые провели вместе. Большие выходные — это возможность посетить захоронения вдалеке от места жительства.
В чернобыльских зонах отчуждения до 14 мая действует беспропускной режим. Находиться можно с восьми утра до пяти вечера. Но на Гомельщине проезд к некоторым захоронениям затруднен из-за высокого уровня грунтовых вод. Подробная информация — на сайте Гомельского облисполкома.
Что касается пограничной зоны, то у иностранцев должен быть пропуск. Его можно оформить через единый портал электронных услуг.
Для удобства минчан, которые хотят посетить столичные кладбища, организованы дополнительные автобусные маршруты. В Минске ГАИ усилит контроль на дорогах. Появятся временные пешеходные переходы, будет ограничена скорость, в некоторых местах организуют дополнительные парковки, в других, наоборот, будет нельзя оставлять машины.