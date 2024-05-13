Горячую воду отключили в Актобе

АО Aqtobe su — energy group в сотрудничестве с АО «Актобе ТЭЦ» проведет гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в указанный период.
Подача горячего водоснабжения будет возобновлена с 18 мая.
С 13 по 18 мая в Актобе, а также в микрорайоне Есет батыра будет временно ограничена подача горячей воды, сообщает El.kz со ссылкой на «Диапазон».
АО Aqtobe su — energy group в сотрудничестве с АО «Актобе ТЭЦ» проведет гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в указанный период.
Подача горячего водоснабжения будет возобновлена с 18 мая.