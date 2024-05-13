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Горячую воду отключили в Актобе

С 13 по 18 мая в Актобе, а также в микрорайоне Есет батыра будет временно ограничена подача горячей воды, сообщает El.kz со ссылкой на «Диапазон».

Источник: EL.kz

АО Aqtobe su — energy group в сотрудничестве с АО «Актобе ТЭЦ» проведет гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в указанный период.

Подача горячего водоснабжения будет возобновлена с 18 мая.

ЖКХ