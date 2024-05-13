Пиршества на молдавских кладбищах оскверняют усопших

Родительский или Поминальный день (Радоница) в Молдове отмечают через неделю после начала празднования Пасхи. Это день поминовения усопших. Так сложилось, что в Молдове этот день стали отмечать чуть веселей, чем надо бы. Зачастую на кладбищах устраиваются настоящие пиршества. Повсеместно по стране люди несут к могилам разнообразную еду и выпивку. А на кладбище в Сороках этот день и вовсе мало чем отличается от свадьбы: изысканные блюда, дорогие напитки, дорогущие дары — в общем, готовились люди… Однако это совсем не то, что подразумевается под поминовением усопших.