Пиршества на молдавских кладбищах оскверняют усопших

Родительский или Поминальный день (Радоница) в Молдове отмечают через неделю после начала празднования Пасхи. Это день поминовения усопших. Так сложилось, что в Молдове этот день стали отмечать чуть веселей, чем надо бы. Зачастую на кладбищах устраиваются настоящие пиршества. Повсеместно по стране люди несут к могилам разнообразную еду и выпивку. А на кладбище в Сороках этот день и вовсе мало чем отличается от свадьбы: изысканные блюда, дорогие напитки, дорогущие дары — в общем, готовились люди… Однако это совсем не то, что подразумевается под поминовением усопших.
Как рассказал «Комсомолке» священник церкви с. Гидигич Максим Мелинти, когда мы отправляемся на кладбище в Поминальный день, стоит подумать о том, ради кого и ради чего мы туда идем.
— Ради кого и ради чего? Ради молитвы за усопших. Любое событие в жизни христианина, будь то радостное или горестное, должно сопровождаться молитвой и совершением благих и достойных дел, — отметил священник.
По его словам, на кладбище, городском или сельском, нужно просить священника вознести молитву за усопшего.
— Как это ни странно, но в этот период, постпасхальный, священники поют «Христос Воскресе», а не «Вечная память!», так мы верим не только в воскресение Христа, но и в воскресение усопших: чаю воскресение мертвых (Символ веры). Рекомендуется помолиться за своих покойных родственников, — сказал отец Максим.
Он подчеркнул, что молитва за усопших — не обычай или магический ритуал из разряда спиритических сеансов. Молитва помогает православным христианам не расставаться со своими любимыми даже после их смерти.
— Поминая усопших в наших молитвах, мы поддерживаем генеалогическую и духовную связь с ними, вспоминая об их деяниях, поступках и заслугах. Молитва за усопших учит детей помнить предшественников, родителей и родственников. Помянник с именами усопших, который мы подаем священнику для поминания, является генеалогическим древом, содержащим имена наших прародителей, — рассказал священник.
На кладбище нужно нести только дар для нуждающихся
Как нам объяснил священник Максим Мелинти, на кладбище нужно нести лишь то, что можем преподнести как дар нуждающимся.
— Ни водка, ни сигареты, ни шашлыки не должны присутствовать на православном кладбище, т.к. усопшие не едят и не пьют. А устраивать пиршество и пьянство на кладбищах характерно для язычников, которые ели жертвенных животных на могилах новопреставленных, — отметил священник.
Не стоит и оставлять еду на могилах
— По моему мнению, оставлять еду на могилах — непристойный обычай, т.к. усопшие эту еду не едят, и как результат, оставленная еда становится пищей для бездомных собак, которые портят весь облик могил и кладбищ.
На могилы лучше приносить живые цветы
Священнослужитель также советует людям пристойно одеваться, причем не только посещая кладбище, но и всегда.
— Одежда христиан должна быть всегда пристойной и подобающей, не только в стенах храма, но и на кладбище, и на свадьбе, и на крестинах. Это не прихоть и не закон, а дань уважения и почтения нашим усопшим и живым, — сказал отец Максим.
В Молдове люди обычно несут на могилы как живые, так и искусственные цветы. По мнению священников, лучше все же принести цветы живые, ведь их можно посадить в землю и украсить могилы.
Сначала в церковь, потом на кладбище
Священник церкви в южном городе Тараклии отец Александр рассказал, что в 9 утра в церкви начинается богослужение — панихида.
— Мы делаем общую молитву, объясняем людям, что у Бога нет мертвых, церковь заботится обо всех своих чадах, в том числе о тех, кто оставил временный мир и переселился в вечность. Поэтому, чтобы не отделять их, после Фоминой недели этот день посвящен усопшим. После панихиды люди идут на кладбище. У нас в Тараклии есть традиция: священники идут на кладбище, совершают крестный ход, и люди, по желанию, приглашают их на могилку своих родственников, — рассказал о южных традициях отец Александр.
Что касается еды и выпивки, то отец Александр подчеркнул, что это — язычество.
— Не надо пить и есть на кладбище, это оскверняет праздник! Мы говорим, что кладбище — это второй храм, а в храм мы ведь не пить и есть приходим, — отметил отец Александр.