Мингорисполком подтвердил, что три новые станции метро откроют к концу 2024 года

О ходе строительства новых станций минского метрополитена рассказал, как пишет minsknews.by, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников.
По словам специалиста, работа по строительству новых станций минской подземки идет по напряженному графику, который выполняется.
— В июле заканчиваются строительно-монтажные работы по трем станциям, после этого начнется процесс пусконаладочных работ. В сроки укладываемся — к концу года в Минске заработают три новые станции, — сказал Черников.
Таким образом, уже к концу 2024 года минское метро прирастет тремя станциями — «Аэродромная», «Неморшанский сад», а также «Слуцкий Гостинец».