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Без воды останутся жители Евпатории с 18 по 20 мая

Специалисты проведут работы по замене аварийного участка магистрального водовода.

С 18 по 20 мая специалисты проведут работы по замене аварийного участка магистрального водовода, который обеспечивает водоснабжение в Евпатории. Без воды останутся жители города, а также посёлка Заозерное и села Прибрежное, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на местную администрацию.

Ограничения начнут действовать 18 мая с 6.00. Полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру 20 мая.

Силами предприятия на время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды. Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по номеру: +7 (978) 821−31−37, +7 (978) 467−07−52, — прокомментировали в администрации Евпатории.

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует сделать двухсуточный запас воды.

ЖКХ