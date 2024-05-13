Без воды останутся жители Евпатории с 18 по 20 мая

С 18 по 20 мая специалисты проведут работы по замене аварийного участка магистрального водовода, который обеспечивает водоснабжение в Евпатории. Без воды останутся жители города, а также посёлка Заозерное и села Прибрежное, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на местную администрацию.
Ограничения начнут действовать 18 мая с 6.00. Полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру 20 мая.
Силами предприятия на время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды. Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по номеру:
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует сделать двухсуточный запас воды.