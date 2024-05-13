Омичка разработала проект набережной на «Зелёном острове» с читальней и водным экраном

Согласно проекту, территорию набережной предлагается разделить на несколько функциональных зон. Это спортивная площадка для тенниса и баскетбола, пляж с душевыми и питьевыми фонтанчиками, читальня и выставочная аллея, газоны для пикников со специальными платформами, а также зоны у воды с фудкортом, террасами с шезлонгами и проекционным водным экраном для показа фильмов.