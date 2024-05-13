Омичка разработала проект набережной на «Зелёном острове» с читальней и водным экраном

Выпускница Омского политеха Виктория Куземцева разработала проект благоустройства береговой линии Иртыша в районе парка «Зеленый остров». Со своим проектом омичка завоевала гран-при конкурса «Кубок Губернатора по художественному творчеству».
Согласно проекту, территорию набережной предлагается разделить на несколько функциональных зон. Это спортивная площадка для тенниса и баскетбола, пляж с душевыми и питьевыми фонтанчиками, читальня и выставочная аллея, газоны для пикников со специальными платформами, а также зоны у воды с фудкортом, террасами с шезлонгами и проекционным водным экраном для показа фильмов.
«Мы живем в городе, расположенном на слиянии двух рек. Мой проект направлен на улучшение набережной зоны. Хотелось бы раскрыть ее потенциал, вдохнуть новую жизнь. Это, в свою очередь, поспособствует и развитию водного транспорта», — говорит автор проекта Виктория Куземцева.
По словам Виктории, проектом уже заинтересовались владельцы парка развлечений «Вокруг света», находящегося на «Зеленом острове». Они планируют воплотить некоторые предложенные девушкой идеи в жизнь.