Жара и кратковременные дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В первой половине рабочей недели жителей большей части территории Узбекистана ожидает сухая и теплая погода. Воздух начнет сильно прогреваться, к середине недели температура составит 33−36 градусов, по югу и пустынной зоне — она достигнет 38 градусов.
А вот по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 14 и 15 мая, ситуация будет немного иной — из-за влажного воздуха, пришедшего из районов Каспийского моря местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Во второй половине недели влажные воздушные потоки распространятся на восток — в отдельных районах республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха понизится до 25−30 градусов.
Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В столице с 13 по 15 мая осадков не ожидается. Воздух будет постепенно прогреваться от 29 до 36 градусов. В четверг и пятницу,