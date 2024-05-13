Жара и кратковременные дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В столице с 13 по 15 мая осадков не ожидается. Воздух будет постепенно прогреваться от 29 до 36 градусов. В четверг и пятницу, 16—17 мая , температура понизится до 25−30 градусов, временами возможны кратковременный дождь и гроза.