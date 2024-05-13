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Жара и кратковременные дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По информации Узгидромета, в первой половине недели будет сухая и жаркая погода, во второй — ожидаются небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Podrobno.uz

В первой половине рабочей недели жителей большей части территории Узбекистана ожидает сухая и теплая погода. Воздух начнет сильно прогреваться, к середине недели температура составит 33−36 градусов, по югу и пустынной зоне — она достигнет 38 градусов.

А вот по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 14 и 15 мая, ситуация будет немного иной — из-за влажного воздуха, пришедшего из районов Каспийского моря местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Во второй половине недели влажные воздушные потоки распространятся на восток — в отдельных районах республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха понизится до 25−30 градусов.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В столице с 13 по 15 мая осадков не ожидается. Воздух будет постепенно прогреваться от 29 до 36 градусов. В четверг и пятницу, 16—17 мая, температура понизится до 25−30 градусов, временами возможны кратковременный дождь и гроза.