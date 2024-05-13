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Отопительный сезон решили продлить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пока не будут прекращать отопительный сезон. Планировалось, что официально на летний режим коммунальщики перейдут уже 15 мая, но погодные условия вынудили власти пересмотреть это решение.

Официально дату окончания отопительного сезона в мэрии пока не называют — она находится на согласовании. Информацию об этом обещают распространить чуть позднее дополнительно. Глава министерства энергетики и ЖХК Свердловской области Николай Смирнов официально сообщил, что в домах екатеринбуржцев будет тепло еще неделю.

«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий [с предложением] временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — рассказал Николай Смирнов.

ЕАН писал, что в начале мая глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, централизованное отопление в городе начнут отключать с 13 мая. Заммэра Екатеринбурга Владимир Гейко прежде пояснял, что в мэрии ориентируются на погоду. Пока в уральской столице холодно, тепло отключать не будут.

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ЖКХ