Отопительный сезон решили продлить в Екатеринбурге

Официально дату окончания отопительного сезона в мэрии пока не называют — она находится на согласовании. Информацию об этом обещают распространить чуть позднее дополнительно. Глава министерства энергетики и ЖХК Свердловской области Николай Смирнов официально сообщил, что в домах екатеринбуржцев будет тепло еще неделю.
«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий [с предложением] временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — рассказал Николай Смирнов.
ЕАН писал, что в начале мая глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, централизованное отопление в городе начнут отключать с 13 мая. Заммэра Екатеринбурга Владимир Гейко прежде пояснял, что в мэрии ориентируются на погоду. Пока в уральской столице холодно, тепло отключать не будут.