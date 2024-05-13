В Омске заканчивают наносить дорожную разметку возле школ

В Омске продолжаются работы по нанесению разметки на городские дороги. Большая часть работ проходит ночью.
В части мест подрядчики восстанавливают разметку по гарантии, в другой — наносят новую. В отдельных местах работы ведет городской «Транссигнал».
Накануне разметку наносили на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого. Сегодня рабочие переместились на Красноярский тракт. Возле образовательных учреждений бригады нанесли уже 90% от запланированного объема.
Ранее мы писали, что на омских дорогах с начала апреля появится разметка.