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В Омске заканчивают наносить дорожную разметку возле школ

Возле учебных заведений нанесли уже 90% от запланированного объема.

Источник: Соцсети

В Омске продолжаются работы по нанесению разметки на городские дороги. Большая часть работ проходит ночью.

В части мест подрядчики восстанавливают разметку по гарантии, в другой — наносят новую. В отдельных местах работы ведет городской «Транссигнал».

Накануне разметку наносили на улицах Куйбышева, Дмитриева и Олега Кошевого. Сегодня рабочие переместились на Красноярский тракт. Возле образовательных учреждений бригады нанесли уже 90% от запланированного объема.

Ранее мы писали, что на омских дорогах с начала апреля появится разметка.