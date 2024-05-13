Москвича сняли с рейса «Иркутск-Шереметьево» за маты и курение в туалете

В дежурную часть полиции на воздушном транспорте поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к рейсу «Иркутск-Шереметьево» вызывают наряд полиции. На борту находился 38-летний пьяный москвич, который выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалете самолета. Командир воздушного судна отказал дебоширу в перелете, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчину сопроводили в дежурную часть, где на него были составлены протоколы об административных правонарушениях. С недобросовестным пассажиром провели профилактическую беседу. Нарушитель подвергнут административному задержанию, ему грозит штраф до 1 тысячи руб. или административный арест на срок до 15 суток.