Крымский мост открыли для машин

Как сообщалось ранее, за утро транспортный переход перекрывали дважды. Первый раз ограничения ввели в 4.56. Далее движение открыли в 6.45. По состоянию на 7.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 130 машин, а со стороны Керчи — 105.