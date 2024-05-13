Крымский мост открыли для машин

В понедельник, 13 мая, движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым в течение почти двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, за утро транспортный переход перекрывали дважды. Первый раз ограничения ввели в 4.56. Далее движение открыли в 6.45. По состоянию на 7.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 130 машин, а со стороны Керчи — 105.
Далее Крымский мост вновь перекрыли. Ограничения ввели в 7.12. В 9.10 стало известно, что их сняли.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении.