Все на камеру снимают: неожиданная субстанция в море «поразила» жителей Владивостока

Жителей Владивостока поразила неожиданная субстанция в море, которую они заметили на набережной Спортивной гавани. По словам очевидцев, непонятная жидкость выливается прямо в море. Горожане засняли происходящее на видео и поделились кадрами в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что жители Владивостока запечатлели на камеру неизвестную субстанцию, которая выливалась прямо в море. Некоторые пользователи предположили, что это нечистоты, другие подчеркнули, что это не кака-то жидкость, а цветение водорослей.
В комментариях к публикации подписчики продолжили обсуждать увиденное:
«Ни разу вблизи такого не видел»; «Все на камеру снимают, поражает такое»; «Выглядит очень странно…».