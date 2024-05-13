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Все на камеру снимают: неожиданная субстанция в море «поразила» жителей Владивостока

«Ни разу вблизи такого не видел», — пишут пользователи в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Жителей Владивостока поразила неожиданная субстанция в море, которую они заметили на набережной Спортивной гавани. По словам очевидцев, непонятная жидкость выливается прямо в море. Горожане засняли происходящее на видео и поделились кадрами в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что жители Владивостока запечатлели на камеру неизвестную субстанцию, которая выливалась прямо в море. Некоторые пользователи предположили, что это нечистоты, другие подчеркнули, что это не кака-то жидкость, а цветение водорослей.

В комментариях к публикации подписчики продолжили обсуждать увиденное:

«Ни разу вблизи такого не видел»; «Все на камеру снимают, поражает такое»; «Выглядит очень странно…».

экология