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Школьников Омской области отправят на каникулы досрочно

ОМСК, 13 мая, ФедералПресс. На севере Омской области в школах, попавших в зону паводка, планируют досрочно завершить учебный год. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Источник: AP 2023

«Будем держать руку на пульсе и в случае необходимости оперативно решим вопрос организации образовательного процесса для школьников Усть-Ишимского района», — уточнил министр образования Иван Кротт.

В ведомстве пояснили, что в школах, которые расположены в зоне паводка, учебный год завершат досрочно, а выпускников собираются отправить на дистанционное образование, информирует «Город55». В то же время учебные программы будут скорректированы: неизученные темы школьники пройдут в начале следующего учебного года.

Напомним, что в Омской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. 450 человек эвакуированы в пункты временного размещения.

образование