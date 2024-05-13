Школьников Омской области отправят на каникулы досрочно

В ведомстве пояснили, что в школах, которые расположены в зоне паводка, учебный год завершат досрочно, а выпускников собираются отправить на дистанционное образование, информирует «Город55». В то же время учебные программы будут скорректированы: неизученные темы школьники пройдут в начале следующего учебного года.