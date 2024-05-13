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В Башкирии появятся постоянные выставки деревянного домостроения

В Башкирии начнут открывать постоянные выставки деревянного домостроения.

Источник: МК.RU Уфа

В Башкирии начнут открывать постоянные выставки деревянного домостроения. Уже известно, что первые появятся в Октябрьском районе Уфы и Нефтекамске общей площадью почти в один гектар.

К 2030 году президент страны поручил довести строительство в Башкирии до 4 млн квадратных метров жилья ежегодно. Из них 2,6−2,7 млн квадратных метров жилья должно составлять индивидуальное жилищное строительство.

Выставочные площадки позволят жителям Башкирии получать информацию о малоэтажном строительстве и возможностях возведения экологического и доступного жилья. Выставки будут представлять собой некий шоу-рум и станут гидом по деревянному строительству. На территории площадок будет действовать многофункциональный центр, банковский сектор, будут проходить семинары, мастер-классы и конференции.

Срок реализации проекта составит полтора года, запланированный объем инвестиций превысит 50 млн рублей. Специалисты уже разрабатывают бизнес-план, проектно-сметную документацию и формируют пул участников.