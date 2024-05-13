В Башкирии появятся постоянные выставки деревянного домостроения

Выставочные площадки позволят жителям Башкирии получать информацию о малоэтажном строительстве и возможностях возведения экологического и доступного жилья. Выставки будут представлять собой некий шоу-рум и станут гидом по деревянному строительству. На территории площадок будет действовать многофункциональный центр, банковский сектор, будут проходить семинары, мастер-классы и конференции.