В Башкирии появятся постоянные выставки деревянного домостроения

В Башкирии начнут открывать постоянные выставки деревянного домостроения. Уже известно, что первые появятся в Октябрьском районе Уфы и Нефтекамске общей площадью почти в один гектар.
К 2030 году президент страны поручил довести строительство в Башкирии до 4 млн квадратных метров жилья ежегодно. Из них 2,6−2,7 млн квадратных метров жилья должно составлять индивидуальное жилищное строительство.
Выставочные площадки позволят жителям Башкирии получать информацию о малоэтажном строительстве и возможностях возведения экологического и доступного жилья. Выставки будут представлять собой некий шоу-рум и станут гидом по деревянному строительству. На территории площадок будет действовать многофункциональный центр, банковский сектор, будут проходить семинары, мастер-классы и конференции.
Срок реализации проекта составит полтора года, запланированный объем инвестиций превысит 50 млн рублей. Специалисты уже разрабатывают бизнес-план, проектно-сметную документацию и формируют пул участников.