Дети из Чирчика через соцсети попросили хокима отремонтировать дорогу

В сообщении говорится, что на этой дороге «летом пыль по колено, в дождь лужи по щиколотку». При этом это единственная дорога из махалли, что в школу, что в магазины, что до автобусной остановки.
«Жители неоднократно писали заявления. Результата нет. Так, может, хоть детей услышат?» — задается вопросом администратор канала.
Комментаторы отмечают, что вдоль дороги работают какие-то предприятия — можно было бы хокимияту совместно с ними отремонтировать дорогу.
Отметим, что в группе потребителей в Facebook пост с фотографией детей удален.