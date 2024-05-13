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Дети из Чирчика через соцсети попросили хокима отремонтировать дорогу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дети из чирчикской махалли «Мурувват» через соцсети попросили у своего хокимията отремонтировать дорогу. Фото с просьбой опубликовали в канале сообщества «Потребитель», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В сообщении говорится, что на этой дороге «летом пыль по колено, в дождь лужи по щиколотку». При этом это единственная дорога из махалли, что в школу, что в магазины, что до автобусной остановки.

«Жители неоднократно писали заявления. Результата нет. Так, может, хоть детей услышат?» — задается вопросом администратор канала.

Комментаторы отмечают, что вдоль дороги работают какие-то предприятия — можно было бы хокимияту совместно с ними отремонтировать дорогу.

Отметим, что в группе потребителей в Facebook пост с фотографией детей удален.