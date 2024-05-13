Как 28 000 человек по Казани бегали

В Казани прошел десятый, юбилейный «Ак Барс Банк Казанский марафон». Улицы города превратились в беговые трассы, по которым за два дня пробежали 28 000 человек, приехавшие из всех уголков России. Бежали обычные люди, опытные спортсмены, чиновники и знаменитости. Бежали россияне и кенийцы, казахстанцы, жители Беларуси и еще 13 стран. Бежали дети и взрослые, а те, кто еще не умеет бегать, — ползли. В общем, на несколько дней Казань превратилась в столицу бегового спорта. Впервые в истории Казанский марафон в прямом эфире транслировался на «Матч ТВ», а среди бегунов разыграли новенький автомобиль. В репортаже «Реального времени» — лица Казанского марафона и разговоры с участниками об их мотивации. Почему люди летят за десятки тысяч километров, чтобы пробежать сорок. Зачем им преодолевать себя, раз за разом выходя на трассу. От чего убегают 63-летний мужчина из Ульяновска и 73-летняя дама из Башкортостана. И бонусом — советы по правильным тренировкам от знаменитого комика Дениса Дорохова.