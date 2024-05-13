В одном из кафе Самары выявили семь иностранцев-нелегалов

В парк 50-летия Октября в Самаре и на территории возле него полицейские провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В одном из кафе парка они выявили сразу 12 нарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
— В отношении нарушителей составлены протоколы, — уточнили в полиции.
Полицейские выявили семь иностранцев-нарушителей, которых могут выдворить за пределы России: сейчас этот вопрос решается.
Такие рейды самарские полицейские проводят регулярно. Кроме того, самарцы могут сообщить о нарушениях миграционного законодательства по телефону 102.