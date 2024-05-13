Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из кафе Самары выявили семь иностранцев-нелегалов

В Самаре полицейские провели рейд в парке 50-летия Октября и на территории возле него.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В парк 50-летия Октября в Самаре и на территории возле него полицейские провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В одном из кафе парка они выявили сразу 12 нарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— В отношении нарушителей составлены протоколы, — уточнили в полиции.

Полицейские выявили семь иностранцев-нарушителей, которых могут выдворить за пределы России: сейчас этот вопрос решается.

Такие рейды самарские полицейские проводят регулярно. Кроме того, самарцы могут сообщить о нарушениях миграционного законодательства по телефону 102.