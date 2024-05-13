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Жители Новосибирска требуют наказать виновников образования земляного вала на берегу озера Спартак

Жители 5-го и 6-го микрорайонов возмутились образованием земляного вала на берегу озера Спартак. Теперь к водоему просто не подойти. Противоположный берег уже несколько лет осваивает предприниматель, который обустроил в водоохранной зоне банный комплекс и беседки для отдыха. Калининцы требуют защитить эко-систему озера и обратились с жалобами в надзорные ведомства.

Источник: Прецедент

В конце апреля на месте побывал десант регионального Минприроды совместно с представителями администрации Калининского района и администрации Новосибирского района области.

Выяснилось, что земельный участок на берегу озера принадлежит частному лицу, собственнику, который допустил размещение отвалов грунта в прибрежной защитной полосе, министерство объявило предостережение, также специалисты взяли пробы воды в озере, чтобы оценить возможный ущерб водоему.

А пока чиновники и правоохранители проводят проверки и разыскивают виновных, местные жители гадают, где же им отдыхать этим летом. Ведь сейчас их любимое место для проведения досуга — мало располагает к приятным прогулкам. Один берег озера надежно обнесен забором — там за вход взимают плату, а другой — совершенно не доступен из-за гор земли и глины.

экология