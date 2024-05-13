Жители Новосибирска требуют наказать виновников образования земляного вала на берегу озера Спартак

В конце апреля на месте побывал десант регионального Минприроды совместно с представителями администрации Калининского района и администрации Новосибирского района области.
Выяснилось, что земельный участок на берегу озера принадлежит частному лицу, собственнику, который допустил размещение отвалов грунта в прибрежной защитной полосе, министерство объявило предостережение, также специалисты взяли пробы воды в озере, чтобы оценить возможный ущерб водоему.
А пока чиновники и правоохранители проводят проверки и разыскивают виновных, местные жители гадают, где же им отдыхать этим летом. Ведь сейчас их любимое место для проведения досуга — мало располагает к приятным прогулкам. Один берег озера надежно обнесен забором — там за вход взимают плату, а другой — совершенно не доступен из-за гор земли и глины.