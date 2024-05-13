Новосибирцы смогут видеть северные сияния летом 2024 года

— Текущий 25-й цикл солнечной активности близится к своему максимуму, а это значит, что наше светило чаще выбрасывает облака заряженных частиц, которые попадая в окрестности Земли вызывают возмущения магнитосферы с полярными сияниями. Их интенсивность и сила позволяет их наблюдать на более низких широтах, не только в нашей местности, но и значительно южнее. Логично предположить, что и в последующее время интенсивность и частота этих процессов может оставаться на прежнем уровне. Это значит, что и предстоящее лето может быть богато на «магнитные бури». Однако будут ли они сопровождаться полярными сияниями? Вероятно, да. Но наблюдать их будет труднее, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.