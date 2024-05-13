Новосибирцы смогут видеть северные сияния летом 2024 года

Северное сияние удивило новосибирцев в мае. Жители средней полосы смогли его наблюдать из-за мощной магнитной бури высшего пятого уровня.
Сияния не привязаны к конкретному сезону. И, возможно, мы будем видеть их и летом.
— Текущий 25-й цикл солнечной активности близится к своему максимуму, а это значит, что наше светило чаще выбрасывает облака заряженных частиц, которые попадая в окрестности Земли вызывают возмущения магнитосферы с полярными сияниями. Их интенсивность и сила позволяет их наблюдать на более низких широтах, не только в нашей местности, но и значительно южнее. Логично предположить, что и в последующее время интенсивность и частота этих процессов может оставаться на прежнем уровне. Это значит, что и предстоящее лето может быть богато на «магнитные бури». Однако будут ли они сопровождаться полярными сияниями? Вероятно, да. Но наблюдать их будет труднее, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Летом дни станут длиннее, а несколько недель ночи будут оставаться светлыми — с такой освещенностью сияния практически нельзя разглядеть. Важно, чтобы наблюдениям еще не мешала пасмурная погода. Однако новосибирцы еще смогут понаблюдать за ними осенью, когда начнет темнеть раньше, ведь солнечная активность еще не пойдет на спад.