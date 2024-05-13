Известный узбекский режиссер Али Хамраев снимет современный вариант фильма «Ёр-Ёр»

Об этой задумке сообщили в Агентстве кинематографии. Синопсис фильма уже был рассмотрен на художественном совете, были внесены предложения и замечания.
Развитие событий будет практически таким же, как в фильме, снятом в 1964 году, однако в новом фильме они происходят в наши дни.
Роль одного из главных героев фильма — «отца» — исполнит Фархад Абдуллаев, сейчас идет кастинг актеров на роли других персонажей.
«Наш герой Бахтияр — молодой человек, который работает в оркестре. Его команде нужна певица. Он видит Зульфию по телевизору. Он узнает в социальных сетях, что она в Бухаре, и решает с ней встретиться. Отец Бахтияра говорит сыну, что пойдет с ним за этой девушкой. Так начинаются события в фильме, который покажет, что происходит вокруг нас сегодня», — отметил Али Хамраев.
По его словам, новый фильм создается, «чтобы через 50 лет люди знали о наших днях».
Фильм будет готов в декабре этого года, на большие экраны его планируется вывести во время празднования Навруза в 2025 году.