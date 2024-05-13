Известный узбекский режиссер Али Хамраев снимет современный вариант фильма «Ёр-Ёр»

«Наш герой Бахтияр — молодой человек, который работает в оркестре. Его команде нужна певица. Он видит Зульфию по телевизору. Он узнает в социальных сетях, что она в Бухаре, и решает с ней встретиться. Отец Бахтияра говорит сыну, что пойдет с ним за этой девушкой. Так начинаются события в фильме, который покажет, что происходит вокруг нас сегодня», — отметил Али Хамраев.