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Известный узбекский режиссер Али Хамраев снимет современный вариант фильма «Ёр-Ёр»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году исполняется 60 лет одному из шедевров узбекского кинематографа — фильму «Ёр-Ёр». В связи с этим знаменитый сценарист и режиссер Али Хамраев переснимет ленту в современной интерпретации, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этой задумке сообщили в Агентстве кинематографии. Синопсис фильма уже был рассмотрен на художественном совете, были внесены предложения и замечания.

Развитие событий будет практически таким же, как в фильме, снятом в 1964 году, однако в новом фильме они происходят в наши дни.

Роль одного из главных героев фильма — «отца» — исполнит Фархад Абдуллаев, сейчас идет кастинг актеров на роли других персонажей.

«Наш герой Бахтияр — молодой человек, который работает в оркестре. Его команде нужна певица. Он видит Зульфию по телевизору. Он узнает в социальных сетях, что она в Бухаре, и решает с ней встретиться. Отец Бахтияра говорит сыну, что пойдет с ним за этой девушкой. Так начинаются события в фильме, который покажет, что происходит вокруг нас сегодня», — отметил Али Хамраев.

По его словам, новый фильм создается, «чтобы через 50 лет люди знали о наших днях».

Фильм будет готов в декабре этого года, на большие экраны его планируется вывести во время празднования Навруза в 2025 году.