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Сразу несколько автобусов изменили маршрут в Астане

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили маршрут сразу несколько автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

Источник: Baigenews

«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 52, 54, 57, 121. Просим заранее планировать свой маршрут».

сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.