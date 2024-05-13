Новосибирцы провели свадебную церемонию в Москве на ВДНХ

«Коренной новосибирец Тимофей одновременно работает и учится, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его половинка родом из Республики Саха (Якутия), занимается спортом и танцами, работает в ЗАГСе, где молодые люди и познакомились. Тимофей сделал предложение Любови в 2023 году в романтичной обстановке на берегу озера в парке Монрепо во время экскурсии в Выборг», — рассказали в правительстве.