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Новосибирцы провели свадебную церемонию в Москве на ВДНХ

Вместе с ними брак зарегистрировали еще 150 пар.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Пара из Новосибирска зарегистрировала свой брак на площадке ВДНХ в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с сибиряками брак на Международной выставке-форума «Россия» зарегистрировали еще 150 пар со всей страны. Новосибирск представили одетые в национальные костюмы Любовь и Тимофей. После церемонии все молодожены исполнили свой первый свадебный танец.

«Коренной новосибирец Тимофей одновременно работает и учится, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его половинка родом из Республики Саха (Якутия), занимается спортом и танцами, работает в ЗАГСе, где молодые люди и познакомились. Тимофей сделал предложение Любови в 2023 году в романтичной обстановке на берегу озера в парке Монрепо во время экскурсии в Выборг», — рассказали в правительстве.

Ранее мы писали о том, что ЗАГС рассказал, сколько пар скрепили свой союз узами брака в необычную дату 29 февраля в Новосибирске.

Иван Быкадоров