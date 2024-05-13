Новосибирцы провели свадебную церемонию в Москве на ВДНХ

Пара из Новосибирска зарегистрировала свой брак на площадке ВДНХ в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Вместе с сибиряками брак на Международной выставке-форума «Россия» зарегистрировали еще 150 пар со всей страны. Новосибирск представили одетые в национальные костюмы Любовь и Тимофей. После церемонии все молодожены исполнили свой первый свадебный танец.
«Коренной новосибирец Тимофей одновременно работает и учится, увлекается игрой на гитаре и хоккеем. Его половинка родом из Республики Саха (Якутия), занимается спортом и танцами, работает в ЗАГСе, где молодые люди и познакомились. Тимофей сделал предложение Любови в 2023 году в романтичной обстановке на берегу озера в парке Монрепо во время экскурсии в Выборг», — рассказали в правительстве.
Ранее мы писали о том, что ЗАГС рассказал, сколько пар скрепили свой союз узами брака в необычную дату 29 февраля в Новосибирске.
Иван Быкадоров