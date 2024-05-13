В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Мисс Екатеринбург-2024»

Для участия необходимо соблюсти несколько требований: участницам нужно быть в возрасте 18−24 лет, ростом от 170 см, также им нужно быть незамужними, не иметь татуировок и опыта съемок без одежды или в нижнем белье. Кроме внешности, жюри будет оценивать обаяние, ум и харизму, а во время подготовки участниц будут учить дефиле, танцам, актерскому мастерству, они будут заниматься фитнесом, прохождением интеллектуальных сессий и другой подготовкой. Каждую неделю одна из 16 отобранных организаторами девушек будет покидать конкурс, пока не останется 12 финалисток.