В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Мисс Екатеринбург-2024»

Для участия необходимо соблюсти несколько требований: участницам нужно быть в возрасте 18−24 лет, ростом от 170 см, также им нужно быть незамужними, не иметь татуировок и опыта съемок без одежды или в нижнем белье. Кроме внешности, жюри будет оценивать обаяние, ум и харизму, а во время подготовки участниц будут учить дефиле, танцам, актерскому мастерству, они будут заниматься фитнесом, прохождением интеллектуальных сессий и другой подготовкой. Каждую неделю одна из 16 отобранных организаторами девушек будет покидать конкурс, пока не останется 12 финалисток.
Список подарков для победительницы организаторы объявят позже.
В прошлом году победительницей конкурса стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр города Алексей Орлов, также она получила в подарок двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум», сертификат на 300 тыс. в «Сима-ленд» и абонемент на полгода в фитнес-клуб «Тихвинъ».