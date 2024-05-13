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В Екатеринбурге начался прием заявок на конкурс «Мисс Екатеринбург-2024»

Организаторы общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» открыли прием заявок на участие, сообщила пресс-служба конкурса. Они будут приниматься до 24 июня включительно, победительницу выберут в День города 17 августа на Октябрьской площади.

Источник: Коммерсантъ

Для участия необходимо соблюсти несколько требований: участницам нужно быть в возрасте 18−24 лет, ростом от 170 см, также им нужно быть незамужними, не иметь татуировок и опыта съемок без одежды или в нижнем белье. Кроме внешности, жюри будет оценивать обаяние, ум и харизму, а во время подготовки участниц будут учить дефиле, танцам, актерскому мастерству, они будут заниматься фитнесом, прохождением интеллектуальных сессий и другой подготовкой. Каждую неделю одна из 16 отобранных организаторами девушек будет покидать конкурс, пока не останется 12 финалисток.

Список подарков для победительницы организаторы объявят позже.

В прошлом году победительницей конкурса стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр города Алексей Орлов, также она получила в подарок двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум», сертификат на 300 тыс. в «Сима-ленд» и абонемент на полгода в фитнес-клуб «Тихвинъ».

мода и красота