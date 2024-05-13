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В Омске трамваи до Амура будут ездить по укороченной схеме

Омичей будут высаживать на 11-й Ремесленной.

Источник: Комсомольская правда

В Омске трамваи № 1, 4 и 7 будут временно следовать по укороченным маршрутам в сторону Амурского поселка. Об этом сообщили в омском дептрансе.

Трамваи поедут по измененным схемам движения из-за ремонта трамвайных путей на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.

Из-за капремонта трамваи № 1, 4 и 7 временно не будут ездить в Амурский поселок. Конечной остановкой станет «Улица 11-я Ремесленная».

Такая схема будет действовать: с 20:30 часов 13 мая до 05:30 часов 14 мая, с 20:30 часов 15 мая до 05:30 часов 16 мая, а также с 20:30 часов 17 мая до 05:30 часов 18 мая.